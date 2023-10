Nintendo eShop Sconti: 3 Gemme Indie a meno di 5 euro da comprare con i Saldi

La nuova promozione del Nintendo eShop è tutta dedicate alle Gemme Indie, ovvero quelle produzioni indipendenti piccole nel budget ma non nelle ambizioni. Per chiudere in bellezza la settimana abbiamo pescato tre di quei giochi disponibili in sconto a meno di 5 euro, che a nostro modo di vedere risultano particolarmente meritevoli d'attenzione.

Road 96 (4,99 euro)

Ispirato da autori del calibro di Quentin Tarantino e dei fratelli Coen, Road 96 è un gioco d'avventura procedurale che mira a stupire ed appassionare offrendo una moltitudine di percorsi differenti.

Nel 1996, lo stato immaginario di Petria si prepara alle elezioni presidenziali. Spaventati dalla prospettiva di un governo autoritario e tirannico, i giovani del paese imboccano la Road 96 desiderosi di raggiungere il confine e fuggire via. Affronterete questa avventura nei panni di un vagabondo anonimo, con la possibilità di influenzare il suo destino interagendo con un cast di sette differenti personaggi e compiendo scelte sempre differenti. Al termine di ogni singolo viaggio (che in genere dura un'ora o poco più), sarete poi invogliati a ricominciare nei panni di un altro autostoppista per il puro piacere di scoprire altri dettagli sul mondo e modificare le sorti della diaspora. Leggete la nostra recensione di Road 96.

Bastion (2,49 euro)

Non è mai troppo tardi per acquistare Bastion, monumentale opera prima di Supergiant Games - gli stessi del pluricelebrato Hades. All'epoca della sua uscita, nel 2011, questo RPG d'azione ha rinnovato il concetto di trama nei giochi introducendo a un narratore reattivo che valuta ogni mossa del giocatore.

Il mondo di Bastion è stato frantumato in mille pezzi da una catastrofe surreale nota come la "Calamità". Nei panni del protagonista, dovete esplorare decine e decine di livelli dipinti a mano, brandire un vasto arsenale di armi potenziabili e combattere una moltitudine di bestie selvagge per scoprire la causa scatenante dell'apocalisse. Tra le altre cose, Bastion si distingue per una sgargiante grafica in stile acquerellato che, siamo sicuri, saprà valorizzare gli schermi delle vostre Nintendo Switch OLED.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (4,90 euro)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game è tornato sul mercato in Edizione Completa, con il duplice intento di presentarsi alle nuove generazioni di appassionati e cavalcare il ritrovato interesse nei confronti dei picchiaduro a scorrimento arcade.



Ispirato all'iconica serie a fumetti da cui è stato tratto anche il film di culto di Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World: The Game delizia gli occhi dei più nostalgici con una pixel art di qualità e appassiona con una storia semplice e senza tempo. Quando c'è da menare le mani, Scott Pilgrim vs. The World: The Game sa divertire anche grazie alla sua originale commistione con il genere RPG, con un repertorio di mosse e abilità che s'espande a più riprese nel corso delle circa quattro ore necessarie a completare la campagna

Attenzione! La promozione Gemme Indie del Nintendo eShop termina oggi 15 ottobre, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse non pensateci troppo. Trovate la lista completa dei giochi in sconto a questo indirizzo.