Nintendo eShop Sconti: tre giochi a meno di 5 euro che dovete comprare

Sul Nintendo eShop è sempre periodo di sconti. Spulciando la lunga lista dei giochi in offerta nell'ambito dei nuovissimi Saldi Multiplayer abbiamo pescato tre giochi a meno di cinque euro Pikuniku a 3,24 euro Pikuniku è una colorata avventura esplorativa ricca di rompicapi, ambientata in un mondo 2D distopico dove non tutto è idilliaco come sembra. Il vostro compito è quello di aiutare i singolari personaggi a risolvere i loro problemi e scatenare un'allegra, piccola rivoluzione. Potete esplorare Pikuniku seguendo i vostri ritmi, aiutando personaggi eccentrici con le loro assurde richieste e risolvendo dei rompicapi in grando di stimolare sia in più grandi sia i più piccini. La modalità cooperativa consente di affrontare i livelli con amici e familiari in cooperativa locale. Broforce Forever a 2,99 euro L'eccezionale Broforce ha alzato ulteriormente la posta in gioco con il recentissimo aggiornamento gratuito Forever. Ciò significa che spendendo meno di tre euro, oltre a portarvi a casa un classico dello sviluppo indipendente, vi beccate anche un mare di aggiunte. Lanciato per la prima volta nel 2015, Broforce è un esplosivo gioco d'azione a scorrimento laterale che omaggia la tamarrissima Hollywood degli anni '90. Immediato, assuefacente e divertente, Broforce è un concentrato di esplosioni, budella spappolate e bandiere americane rigorosamente in pixel art, che con l'edizione Forever s'arricchisce con una campagna espansa, sei nuovi "bro" giocabili, quattro nuovi livelli sfida e un mucchio di bug fix. Se non ne avete abbastanza di esplosioni, c'è anche la cooperativa per 4 giocatori locale e online. Guacamelee! 2 a 4,99 euro Sviluppato da Drinkbox Studios, Guacamelee! 2 è un metroidvania vivace, scanzonato e colorato, pervaso da un'ironia sempre fresca e sorretto da un gameplay di grande spessore, che eccelle sia nel sistema di combattimento sia nel level design. Il luchador Juan Aguacate, che si stava godendo un meritato riposo dopo i fatti del primo capitolo, è stato costretto a indossare nuovamente la sua maschera per salvare il tessuto dell'intero Mexiverso. E il divertimento si moltiplica nella modalità cooperativa locale per quattro giocatori!