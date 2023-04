Nintendo eShop sconti: migliori giochi Switch imperdibili a meno di 10 euro

Il weekend si avvicina e cosa c'è di meglio che rilassarsi giocando in piena libertà con Nintendo Switch? Come dite? Non avete giochi nuovi eh... non preoccupatevi, ecco una selezione di giochi in sconto da prendere al volo, in offerta a meno di 10 euro.

Iniziamo con Yoku's Express Island a 3.99 euro e continuiamo poi con Ori and the Blind Forest Definitive Edition a 4.99 euro, LEGO Jurassic World a 7.59 euro, BioShock The Collection a 9.99 euro (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con relativi DLC), Castlevania Anniversary Collection a 3.99 euro e Overcooked Special Edition a 3,99 euro.

Super Bomberman R costa 4,49 euro mentre Scribblenauts Showdown è in sconto a 3.99 euro, da segnalare anche Borderlands Legacy Collection a 9.99 euro, ottimo prezzo per il bundle che include Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel in una sola compilation. One Piece Pirate Warriors 3 costa 9.59 euro, Slaps and Beans (il videogioco di Bud Spencer e Terence Hill) è in sconto a soli 3.20 euro e vi segnaliamo anche LEGO Gli Incredibili a 7,79 euro.

In chiusura vi segnaliamo Resident Evil HD e Resident Evil Zero HD a 9.99 euro l'uno, infine Mega Man Legacy Collection a 7.94 euro e Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9,89 euro.