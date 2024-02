Nintendo eShop Sconti: non perdetevi queste esclusive Switch in saldo per pochi giorni!

Da qualche giorno a questa parte si sta svolgendo una nuova promozione sul Nintendo eShop, battezzata "Il Divertimento Continua". Qualcuno potrebbe affermare che non è una grande novità, dal momento che sul negozio digitale ci sono sconti tutti l'anno, ma questa tornata di saldi è speciale. Il motivo? Ci sono tante esclusive Switch in sconto!

First Party Nintendo in offerta

Non capita spesso di beccare le esclusive di casa Nintendo in offerta, dunque vi consigliamo di fiondarvi sull'eShop e recuperare quelle che vi interessano maggiormente. A questo giro è possibile recuperare a prezzo scontato diversi videogiochi dedicati a Mario e ai suoi amici, oltre che altre produzioni come Splatoon 3, Bayonetta 2, Fire Emblem Three Houses e Xenoblade Chronicles 3. Ecco la lista completa:

New Supr Mario Bros. U Deluxe - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Super Mario Party - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 25,19 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Captain Toad: Treasure Tracker - 27,99 euro (prezzo di listino 39,99 euro)

Paper Mario: The Origami King - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Mario Golf: Super Rush - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Kirby e la Terra Perduta - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Splatoon 3 - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Fire Emblem: Three Houses - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Bayonetta 2 + Bayonetta - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Xenoblade Chronicles 3 - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Pokkén Torunament DX - 39,99 euro (prezzo di listino 59,99 euro)

Non sapete quale prendere? Per fortuna avete ancora qualche giorno di tempo per pensarci, dal momento che la promozione "Il Divertimento Continua" rimarrà attiva fino a domenica 25 febbraio. Dirigetevi a questo indirizzo per consultare la selezione completa, che include anche tanti altri giochi che, pur non essendo esclusive, meritano di essere acquistati: uno su tutti, Hades a 19,99 euro.