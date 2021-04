Nintendo eShop: al via sconti e offerte su centinaia di giochi multiplayer

Sono partiti ufficialmente i saldi Grandi Offerte Multiplayer sul Nintendo eShop, con offerte su centinaia di videogiochi multigiocatore in formato digitale per Nintendo Switch, scontati fino al 75% solamente per un periodo limitato, fino a domenica 11 aprile alle 23:59.

I giochi in promozione sono davvero tantissimi, impossibile citarli tutti, tra i tanti vi segnaliamo però Crash Team Racing Nitro Fueled, Splatoon 2, Super Mario Party, Mortal Kombat 11, Overwatch e Super Bomberman R.

Sconti Nintendo eShop

Splatoon 2 - 33%

Overwatch Legendary Edition - 50%

New Super Mario Bros. U Deluxe - 33%

Mortal Kombat 11 - 60%

GRID Autosport - 30%

Streets of Rage 4 - 35%

Killer Queen Black - 30%

LEGO City Undercover - 75%

Terraria - 50%

Super Bomberman R - 75%

Nidhogg 2 - 60%

Heave Ho - 50%

Fast RMX - 30%

Crash Team Racing Nitro Fueled - 50%

Dragon Ball FighterZ - 84%

Puyo Puyo Tetris 2 - 38%

Super Mario Party - 33%

Diablo III Eternal Collection - 50%

Questa è solamente una piccola selezione dei giochi in promozione, trovate l'elenco completo (con percentuale di sconto e prezzi aggiornati) sul Nintendo eShop, le offerte scadranno domenica 11 aprile. Sicuramente una buona occasione per acquistare nuovi giochi multiplayer a prezzi ridotti, ideali per divertirsi a casa durante le festività di Pasqua e le giornate di primavera in attesa di poter nuovamente uscire in sicurezza.