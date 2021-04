Nintendo eShop sconti e offerte: giochi Switch a 99 centesimi

Come ogni settimana diamo una occhiata alle nuove offerte del Nintendo eShop, questa volta ci soffermiamo sui giochi per Switch proposti a 99 centesimi, un prezzo davvero irrisorio che vi permetterà di recuperare giochi indipendenti e piccoli passatempi di origine mobile.

Chiaramente per questa cifra è impossibile aspettarsi giochi AAA anche datati o produzioni AA, la selezione che vi proponiamo dunque include solamente titoli indie o porting di applicazioni per smartphone. Ma non disperate perchè troverete sicuramente qualcosa di interessante.

Tra i tanti giochi in sconto citiamo Mad Carnage, il violentissimo Brawl, il platform Toby The Secret Mine, Space Ribbon, Ludomania, FunBox Party, Croc's World, Wondershot, Super Hero Fight Club Reloaded, Jewel Fever 2, Sushi Time, Croc's World Run, Event Horizon, Airfield Mania, l'avventura Cyberpunk Cyber Protocol, Bloo Kid 2, Go Fish Go, Crazy Zen Mini Golf, Sheep Patrol, Marooners e Drawn to Life Two Realms, solamente per citarne alcuni.

Tra le novità della settimana sul Nintendo eShop segnaliamo l'arrivo de Gli Dei Perduti, il nuovo DLC di Immortals Fenyx Rising, e di nuovi giochi come Picross S6 e Buildings Have Feelings Too. Inoltre fino al 25 aprile continuano i saldi Nintendo Indie World dedicati ai giochi indipendenti, una selezione di produzioni indie da non perdere in vendita a prezzo ridotto.