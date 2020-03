Nintendo eShop: sconti di primavera sui migliori giochi Switch

Nintendo ha annunciato che dal 2 aprile alle 15:00 (ora italiana) prenderanno il via i saldi di primavera sul Nintendo eShop, con una selezione di giochi per Switch scontati fino all'80%, indubbiamente una buona occasione per acquistare nuovi titoli a prezzo scontato.

Purtroppo al momento Nintendo non ha diffuso una lista dei prodotti che saranno disponibili a prezzo ridotto sull'eShop, certamente possiamo aspettarci price cut temporanei su giochi first party come Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Party e Mario Kart 8 Deluxe ma c'è chi spera anche in sconto sui titoli indie e sui giochi di terze parti come Wolfenstein II The New Colossus o Mortal Kombat 11, solamente per citarne alcuni.

Recentemente Square Enix ha proposto sconti sui giochi di Final Fantasy anche su eShop, altri publisher potrebbero cogliere l'occasione per realizzare offerte tematiche sui migliori giochi del loro catalogo. Ne sapremo di più tra poche ore, ricordate che la data di partenza degli sconti di primavera per Nintendo Switch è fissata per giovedì 2 aprile alle 15:00, ora italiana.