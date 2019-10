Nintendo eShop Sconti: Snake Pass, Serial Cleaner e Bomber Crew in offerta

Il publisher indipendente Curve Digital ha annunciato una serie di sconti sui giochi per Nintendo Switch, per un totale di dodici titoli in offerta con un risparmio fino all'85% sul prezzo di listino.

Tra i giochi in offerta troviamo For the King, Snake Pass (uno dei più apprezzati giochi di lancio per Nintendo Switch), Bomber Crew, The Flame in the Flood Complete Edition, Manual Samuel, The Swindle, Rogue Aces, Serial Cleaner, Velocity 2X e Beholder Complete Edition.

Sconti Giochi Nintendo Switch

For The King - 40%

Motorsport Manager - 33%

Bomber Crew - 65%

The Flame In The Flood Complete Edition - 65%

Snake Pass - 65%

Manual Samuel - 70%

Beholder Complete Edition - 60%

Serial Cleaner - 60%

Rogue Aces - 85%

The Swindle - 65%

When Ski Lifts Go Wrong - 50%

Velocity 2X - 65%

I saldi Curve Digital andranno avanti fino al 21 ottobre, avete tutto il tempo necessario quindi per ricaricare il vostro account Nintendo e procedere con gli acquisti nel caso abbiate trovate un titolo di vostro interesse a prezzo scontato.