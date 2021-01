Nintendo eShop sconti: tanti nuovi giochi per Switch in offerta a meno di 5 euro

I saldi di Capodanno sul Nintendo eShop proseguiranno fino al 10 gennaio, tra i tanti titoli in promozione ci sono anche nuovi giochi per Switch in super sconto a meno di 5 euro.

La lista dei giochi a meno di 5 euro include Syberia 1&2 a 1.74 euro, Moto Racer 4 a 99 centesimi, Xenon Racer a 99 centesimi, Forest Home a 1.49 euro, Max and the Curse of Brotherhood a 1.49 euro, Marooners a 99 centesimi, Silence a 3.99 euro, Castlevania Anniversary Collection a 4.99 euro, Troll and I a 3.49 euro, LIMBO a 3.39 euro, Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 4.99 euro, Sonic SEGA Ages a 4.68 euro, Yoku's Island Express a 4.99 euro, The Escapists 4.99 euro, Layers of Fear Legacy a 3.99 euro, Goodbye Deponia a 1.99 euro, Alex Kidd a 4.68 euro, Joe Dever's Lone Wolf a 2.49 euro, Gone Home a 4.49 euro, Fe a 4.99 euro, Wheels of Aurelia a 99 centesimi, Slender The Arrival a 1.79 euro e infine Trine 2 Complete Story a 4.24 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte attualmente in corso sull'eShop Nintendo, i saldi proseguiranno per tutta la settimana dunque avete ancora qualche giorno per ricaricare il portafoglio e procedere con i vostri acquisti. Avete già deciso cosa comprare?