Nintendo eShop: tre bei giochi per Switch in offerta a soli 1,49 euro

Se stamattina vi siete svegliati tardissimo e in tasca vi avanzano gli spicci che normalmente avreste speso per il caffè e il cornetto domenicali, allora ci pensiamo noi a suggerirvi un modo più che dignitoso per spenderli sul Nintendo eShop.

Sul negozio digitale della casa di Kyoto è sempre tempo di sconti. Anche quando non ci sono grosse promozioni in corso, è possibile trovare dei videogiochi offerti a prezzo scontato. Districarsi nel mare magnum del catalogo di giochi per Switch non è affatto facile, ma cercando per bene abbiamo individuato tre bei giochi che meritano di essere acquistati a 1,49 euro.

Il primo è My Brother Rabbit, un colorato puzzle adventure disegnato a mano che chi vi scrive ha già consigliato in altre occasioni. Ambientato in un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia, vede una bambina ammalata sfruttare il potere dell'immaginazione per creare una realtà dove mettersi al riparo dall'ostile mondo esterno. Poi c'è Ibb & Obb, un geniale ed acclamato videogioco cooperativo ambientato in un mondo di puzzle dove la forza di gravità spinge in due direzioni. Accompagnati da calde melodie elettroniche, l'unico modo di superare i coloratissimi livelli sarà quello di collaborare strettamente con un vostro amico o parente. Infine segnaliamo l'inossidabile Toki Tori 2+, un'avventura in due dimensioni basata su enigmi di tipo ambientale. Alla grande accessibilità iniziale - sono previste solamente due mosse, i fischi e i salti - fa da contraltare la complessità delle fasi avanzate, che invece richiedono molto ingegno.

Cosa ne pensate dei nostri consigli? Avete altri suggerimenti per la community di Everyeye? Allora dateci dentro con i commenti!