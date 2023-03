Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch a meno di 6 euro da comprare subito

Avete voglia di qualcosa di nuovo ma non volete spendere troppo? Siete fortunati, perché il Nintendo eShop trabocca di offerte! Per questo fine settimana abbiamo pescato tre differenti giochi acquistabili a meno di 5,99 euro che a nostro parere non dovete lasciarvi sfuggire. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Continuate a leggere!

Sid Meier's Civilization VI, disponibile in offerta a soli 5,99 euro anziché 29,99 euro, non ha bisogno di presentazione. Vi basta sapere che il celebre videogioco strategico a turni, il cui obiettivo (tutt'altro che semplice) è quello di creare un impero in grado di resistere alla prova del tempo, è stato convertito per Nintendo Switch in maniera magistrale. L'esperienza è quasi identica a quella PC, come potete scoprire leggendo la nostra recensione di Civilization 6 per Switch.

Lost in Random, proposto a 5,99 euro, è invece un'avventura ispirata alle opere di Tim Burton e Neil Gaiman. Dotato di una suggestiva estetica gotica, vi accompagna in un mondo dove il destino degli abitanti viene deciso dal lancio di un dado maledetto. Il sistema di combattimento con pausa tattica si basa proprio su questa meccanica, oltre che sull'impiego di carte che offrono alla protagonista, Even, una serie di abilità uniche. Leggete la recensione di Lost in Random.

The Gardens Between, scontato a soli 3,74 euro, è infine una surreale avventura che ha per protagonisti Arina e Frendt, un ragazzo e una ragazza uniti da un forte legame di amicizia. In questo gioco, in ogni caso, non controllate i personaggi, bensì il tempo, con l'obiettivo di risolvere degli enigmi e accompagnarli alla scoperta dei loro ricordi. Abbiamo anche la recensione di The Gardens Between.

Cosa ne pensate dei nostri consigli? Se avete adocchiato altri giochi interessanti in offerta, non esitate a farcelo sapere con un commento.