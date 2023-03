Nintendo eShop Sconti: tre colorate avventure a meno di 2€ per il weekend

È finalmente arrivata la domenica e finalmente ci si può rilassare un po' per ricaricare le batterie in vista della nuova settimane alle porte. Che ne dite di farlo giocando ad una coloratissima avventura per Nintendo Switch offerta a prezzo stracciato? Sull'eShop abbiamo individuato tre bei giochi per Switch acquistabili a meno di 2 euro.

La prima avventura che vi proponiamo è Windbound a 1,99 euro. Nei panni di Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù, siete chiamati ad assemblare una barca, esplorare le Isole Proibite, creare strumenti e armi per cacciare, e scoprire i segreti dell'arcipelago. Traendo ispirazione da RiME e Zelda: The Wind Waker, il gioco degli australiani di 5 Lives Studios imbastisce un sistema di gioco rogue-like, ma di questo ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella recensione di Windbound.

A 1,99 euro c'è anche Figment, una surreale avventura pervasa di musica e umorismo ambientata nei recessi della mente umana. Nei panni del burbero Dusty, l’antica voce del coraggio, siete chiamati a risolvere degli enigmi per rimettere in ordine una mente affollata da brutti pensieri, i quali hanno la forma di creature da incubo che diffondono paura.

Ancor più economico My Brother Rabbit, una colorata avventura disegnata a mano ricca di rompicapi, per l'occasione acquistabile a 1,49 euro. In un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia, una bambina ammalata sfrutta il potere dell'immaginazione per creare una dimensione dove mettersi al riparo dall'ostile mondo esterno. Ad aiutarla c'è un coniglietto, chiamato a risolvere degli enigmi ispirati ai punta e clicca di una volta.

Se avete adocchiato qualche altro gioco interessante a prezzo scontato, non esitate a farcelo sapere nei commenti!