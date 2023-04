Nintendo eShop Sconti: tre giochi a meno di 10 euro da non perdere a Pasqua

Avete già approfittato degli sconti sui giochi di Super Mario per Switch lanciati in occasione dell'arrivo nelle sale del film di Illumination? Bene, se vi è rimasto qualche spicciolo, vi consigliamo di farvi un bel regalo di Pasqua acquistando uno dei tanti titoli in offerta sull'eShop. Come dite, non sapete cosa comprare? Vi aiutiamo noi!

Per celebrare il giorno di Pasqua abbiamo selezionato tre bei giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di dieci euro sull'eShop, che sapranno strizzare l'occhio a tutti gli appassionati di anime tra voi.

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea (9,59 euro)

Sviluppato in collaborazione con lo Studio Ghibli, che ha curato la sceneggiatura e i disegni delle stupende scene animate, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea è un gioco di ruolo alla giapponese che narra di Oliver, un ragazzo che si avventura in un altro mondo nel tentativo di riportare in vita la madre perduta in un tragico incidente.

Accompagnato dalla musiche di Joe Hisashi e dal fedele aiutante Lucciconio (sottotitolato in dialetto romano), attraverserà terre meravigliose domando i famigli e sconfiggendo insidiosi nemici con un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni. Leggete la nostra recensione di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea.

Dragon Ball FighterZ (9,59 euro)

Sviluppato dai maestri del genere di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro rispettoso dell'opera di Akira Toriyama, appagante da guardare e altamente tecnico, dotato com'è di un sistema di combattimento facile da apprendere ma difficile da padroneggiare.

Il gameplay è incentrato su battaglie 3 contro 3, nelle quali la composizione della squadra e gli scambi tra i lottatori ricoprono un importante ruolo strategico. La Modalità Storia vede la partecipazione di Androide 21, un personaggio inedito creato sotto la supervisione di Akira Toriyama in persona. Questa specifica versione per Switch offre anche dei comandi semplificati che permettono di giocare con un solo Joy-Con. Leggete la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (9,59 euro)

Ispirandosi all'iconica serie anime conosciuta dalle nostre parti come Holly & Benji, Captain Tsubasa: Rise of New Champions anima le partite con un'azione mozzafiato e tiri che si fanno beffe delle leggi della fisica.

Sono ben due le Modalità Storia storia, una che ripercorre i noti fatti della serie e un'altra che permette di scrivere la propria leggenda personale nel mondo di Captain Tsubasa, ma non manca all'appello neppure il multigiocatore, sia online sia in locale. Nel corso delle spettacolari partite i personaggi più noti, suddivisi in differenti classi in base alle loro caratteristiche, possono esibirsi nelle loro mosse iconiche. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Captain Tsubasa Rise of New Champions per Nintendo Switch.

Nell'augurarvi una Buona Pasqua, vi invitiamo ad approfittare della sezione dei commenti per condividere con noi e con il resto della comunità di Everyeye i vostri consigli per gli acquisti.