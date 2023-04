Nintendo eShop Sconti: tre giochi a meno di 3 euro che non potete lasciarvi sfuggire

Uno, due e tre. No, non stiamo contando, sono i prezzi dei tre giochi in offerta sul Nintendo eShop che dovete assolutamente acquistare per concludere la settimana nel migliore dei modi. Non solo convenienza, vi promettiamo anche tanta qualità. Non ci credete? Continuate a lettere!

Old Man's Journey (0,99 euro)

Old Man's Journey è un puzzle adventure dal carattere introspettivo che racconta la storia di un anziano. Attraverso delle bellissime vignette potete ripercorrere i suoi ricordi, sia quelli belli sia quelli dolorosi, riflettendo al contempo sulla complessità della vita e sul concetto di felicità.

Interagendo con un ambiente bizzarro e tranquillo, siete chiamati a risolvere una serie di rilassanti puzzle sfruttando la funzione di modellazione del paesaggio, che consente di modificare il territorio per creare nuove strade percorribili dal protagonista. Si tratta di un'avventura semplice, rilassante e allo stesso tempo profonda, che complessivamente non porta via più di due ore.

Florence (1,99 euro)

Florence è una venticinquenne intrappolata in una vita monotona, una routine fatta di lavoro, ozio e tanto tempo sprecato sui social. Tutto cambia quando incontra Krish, un suonatore di violoncello...

In questo piccolo gioiello diretto da Ken Wong, già Lead Designer di Monument Valley, potete vivere ogni momento della relazione tra Florence e Krish attraverso una serie di vignette da graphic novel e mini-giochi, che nell'insieme tratteggiano un racconto intimo, crudo e molto personale della durata di circa un'ora. La narrazione è delicata e poetica, ma allo stesso tempo offre un impatto emotivo travolgente grazie alla sinergia perfetta tra gameplay ed arte visiva. Ne saprete di più leggendo la recensione di Florence.

Broforce (2,99 euro)

Se le tematiche profonde e la natura contemplativa dei due precedenti giochi non fanno al caso vostro, potete dedicarvi alla distruzione totale e alla tamarraggine spinta di Broforce.

Nel trambusto di pixel realizzato da Free Lives potete trovare tutte le icone della testosteronica cinematografia action americana, che ha innalzato Stallone, Schwarzenegger e soci a simboli del superomismo americano. Oltre che un sentito omaggio a quel modo di intendere il cinema, Broforce è anche e soprattutto un gioco immediato, assuefacente e divertente, che vi scaraventa senza troppi preamboli in un ambiente 2D totalmente distruttibile nei panni di un nutrito cast di eroi con abilità e armi distintive. Leggete la recensione di Broforce per saperne di più.

Compra Old Man's Journey (sconto valido fino al 18 maggio)

Compra Florence (sconto valido fino al 26 aprile)

Compra Broforce (sconto valido fino al 26 aprile)

Cosa ve ne pare dei nostri consigli del weekend? Aspettiamo i vostri parere nello spazio dei commenti, dove potete anche condividere i vostri personalissimi consigli per gli acquisti con il resto della comunità di Everyeye.