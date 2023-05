Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch a meno di 4€ per divertirsi spendendo poco

Lo sappiamo, siete completamente immersi in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, però vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire alcuni interessanti sconti attualmente attivi sul Nintendo eShop: ci sono molti giochi interessanti acquistabili a prezzo stracciato, come questi interessanti titoli a meno di 4 euro.

Moonlighter (3,74 euro)

Moonlighter un GDR con elementi roguelike con protagonista Will, un negoziante avventuroso che segretamente sogna di diventare un eroe. Sul suo cammino troverà temibili nemici e mini-boss, che potrà sconfiggere con l'ausilio di armi, armature, amuleti e anelli. Nel mentre, dovrà risanare un villaggio e riportare prosperità ai suoi abitanti.

Sul Nintendo eShop potete scaricare una demo gratuita, in questo modo potete farvi un'idea precisa prima dell'acquisto. Sulle nostre pagine trovate invece la recensione di Moonlighter.

Outlast: Bundle of Terror (3,74 euro)

Avete voglia di una sana dose di spaventi? Ottimo, perché ne abbiamo una doppia, anzi tripla! Il Bundle of Terror include tre differenti esperienze: il primo Outlast, il DLC The Whistleblower e Outlast 2.

I giochi della serie Outlast sono degli horror in prima persona nei quali il senso del terrore è esacerbato dalla totale incapacità di combattere del protagonista: ogniqualvolta viene scoperto dagli spaventosi nemici è obbligato a darsi alla fuga per nascondersi negli anfratti del manicomio e attendere pazientemente che il pericolo passi. Durante l'avventura, solamente su una telecamera, l'unico strumento che gli permette di vedere al buio. Gli jump scares sono assicurati!

Metro 2033 Redux (3,74 euro)

Se non vi siete mai avvicinati alla serie di Metro, vi consigliamo di cominciare con Metro 2033 Redux, versione rimenggiata del classico originale con tutte le conquiste ludiche del suo diretto successore.

In una Mosca messa in ginocchio da una guerra nucleare, che ha reso la superficie del pianeta inabitabile, i pochi sopravvissuti sono stati costretti a rifugiarsi nella metropolitana. Metro 2033 narra la storia di Artyom, un ventiquattrenne a cui viene assegnato il compito di consegnare un importante messaggio. Il gioco si caratterizza per un'atmosfera tetra e malinconica, una narrativa predominante e meccaniche di gioco FPS fondate su stealth e sopravvivenza. Segnaliamo che sull'eShop c'è in sconto anche il suo seguito, Metro Last Light Redux, sempre a 3,74 euro.

Cosa ve ne pare dei nostri consigli? Se avete adocchiato qualcos'altro di interessante, fatecelo sapere nei commenti.