Nintendo eShop Sconti: tre giochi a meno 5 euro per chiudere in bellezza la settimana

In questa fredda e piovosa domenica preferite starvene a casa al caldo e all'asciutto giocando con la vostra adorata Nintendo Switch? Non vi biasimiamo, per questo abbiamo ben pensato di consigliarvi tre bei giochi in offerta a meno di 5 euro per chiudere in bellezza la settimana.

Last Day of June (4,99 euro)

Piccola perla italiana diretta da Massimo Guarini, Last Day of June è un'avventura interattiva che racconta dell'amore, della morte e dell'ineluttabilità del destino.

"Cosa sareste disposti a fare per salvare la persona che amate?". Pur di salvare la sua amata June, morta in un tragico incidente d'auto, Carl fa ripetutamente ritorno al giorno fatidico cercando di cambiare il corso del destino. Ne scaturisce una piacevole avventura costellata da una serie di semplici ma appaganti enigmi di natura ambientale, la cui forza risiede principalmente nella potenza del racconto, che tratteggia sia la bellezza della vita e dell'amore, sia la durezza e la difficoltà della morte.

What Remains of Edith Finch (4,99 euro)

Pluripremiata avventura in prima persona di Annapurna e Giant Sparrow, What Remains of Edith Fynch narra di Edith, una giovane ragazza che fa ritorno nella magione deserta dei Fynch alla (ri)scoperta delle storie dei membri della famiglia che l'hanno abitata nel corso delle decadi precedenti.

Ogni ricordo ritrovato consente di vivere l'ultimo giorno di vita di uno dei parenti di Edith, una trovata che permette al tono del racconto di mutare in continuazione e di scatenare un persistente e genuino senso di meraviglia. La sceneggiatura brilla per la delicatezza e l'intelligenza con la quale affronta una tematica come la perdita, che permea il tessuto stesso dell'intera produzione.

My Friend Pedro (4,99 euro)

Abbandoniamo le atmosfere malinconiche e le riflessioni profonde dei due titoli sopracitati per darci all'azione più sfrenata di My Friend Pedro, un violento e coreografico sparatutto a scorrimento laterale che vede un uomo - spronato da una banana senziente - annientare chiunque gli si pari davanti.

L'alto tasso di spettacolarità è garantito dalla possibilità di utilizzare le armi nelle due mani in maniera indipendente, oltre che dalle capacità acrobatiche del protagonista e da una sorta di bullet time che consente di rallentare il tempo

Cosa ve ne pare dei nostri consigli? Avete adocchiato qualcosa di vostro interesse? Se avete qualche suggerimento da dare a noi e al resto della comunità di Everyeye, non esitate a scrivere un commento in calce!