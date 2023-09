Nintendo eShop Sconti: tre giochi a cinque euro per chiudere bene la settimana

Il saldi del Nintendo eShop sono una costante, per questo motivo anche oggi vogliamo chiudere in bellezza la settimana segnalando una serie di videogiochi a prezzo ridotto che potrebbero risultarvi interessanti. Ecco a voi tre titoli acquistabili a soli cinque euro!

Abzu (4,99 euro)

Abzû vi invita ad intraprendere un'avventura sottomarina incentrata sulla contemplazione e l'esplorazione. Non a caso, a svilupparlo è stato Giant Squid, studio fondato da Matt Nava, artista e game designer che ha lavorato a Flower e Journey.

Esplorando il palpitante e suggestivo mondo sommerso avrete modo di scoprire molti misteri e centinaia di specie uniche basate su creature reali, stabilendo un rapporto speciale con la vita sottomarina. Abzû non è un titolo per tutti, dal momento che rinuncia quasi completamente alla dimensione ludica per puntare tutto sulla carica emotiva derivante dalla scoperta, ma è in grado di regalare tante soddisfazioni ai giocatori predisposti.

Nickelodeon All-Star Brawl (4,99 euro)

Ok, non è Super Smas Bros. Ultimate, ma se avete già spolpato da cima a fondo il capolavoro di Masahiro Sakurai e siete affezionati ai personaggi di Nickelodeon, questo brawler senza troppe pretese potrebbe fare al caso vostro.

Il cast di Nickelodeon All-Star Brawl comprende una moltitudine di eroi dell'universo Nickelodeon, come i personaggi di SpongeBob, Tartarughe Ninja, A casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, La famiglia della giungla, Hey, Arnold!, I Rugrats e tanti altri. Ogni lottatore è provvisto di un set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, mentre tra i 20 livelli a tema si annoverano il Campo di meduse dalla serie di Spongebob e il Tecnodromo delle Tartarughe Ninja.

Bloodstained: Curse of the Moon (4,99 euro)

Sviluppato dai ragazzi di Inti Creates sotto la guida del leggendario produttore Koji Igarashi, Bloodstained: Curse of the Moon nasce come un omaggio alle origini della saga di Castlevania.

Si tratta dunque di un action platform con uno stile grafico 8-bit, chiaramente indirizzato ai nostalgici e ai giocatori desiderosi di riscoprire un genere che ha plasmato intere generazioni di videogiocatori. Il protagonista è Zangetsu, ammazza demoni assetato di vendetta e armato di spada e frusta, chiamato ad affrontare stage sempre più difficili popolati da boss e mini-boss. Dopo averlo giocato potrebbe venirvi voglia di comprare anche Bloodstained: Curse of the Moon 2, che fortunatamente pure si fa vedere spesso in sconto (a 7,49 euro).