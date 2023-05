Nintendo eShop Sconti: tre giochi a soli 1,49€ per risparmiare in vista di Zelda

Se state cercando un gioco per ingannare l'attesa in vista di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma non volete spendere troppo, allora siete giunti nel posto giusto. Beccatevi questi tre bei giochi per Nintendo Switch acquistabili a soli 1,49 €, meno di un caffè con cornetto!

Toki Tori 2+ (1,49 euro)

Toki Tori 2+ è un'avventura rompicapo basata su dinamiche ambientali in due dimensioni. Alla grande accessibilità iniziale - sono previste solamente due mosse, i fischi e i salti - fa da contraltare la complessità delle fasi avanzate, che invece richiedono molto ingegno.

L'edizione per Nintendo Switch di distingue per diverse aggiunte e miglioramenti esclusivi, come nuovi segreti, soluzioni dei rompicapi inedite, la possibilità di creare checkpoint in qualsiasi punto e il supporto al rumble HD, oltre agli obiettivi e gli strumenti per la cattura video.

Ibb & Obb (1,49 euro)

Ibb & Obb è un geniale ed acclamato puzzle game pensato e progettato per essere giocato esclusivamente da due giocatori in cooperativa.

Il mondo di Ibb & Obb ha una caratteristica davvero singolare: la forza di gravità spinge in due direzioni, dunque potrete cadere verso l'alto oppure saltare verso il basso. Accompagnati da calde melodie elettroniche, potrete superare i quindi coloratissimi livelli e gli otto mondi nascosti solamente collaborando in maniera affiatata con un vostro amico o parente.

My Brother Rabbit (1,49 euro)

My Brother Rabbit è un colorato puzzle/adventure disegnato a mano ambientato in un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia di una bambina ammalata, che sfrutta il potere dell'immaginazione per creare una realtà in cui giocare e trovare riparo dall'ostile mondo esterno.

In questo mondo immaginario, un coniglietto vuole aiutare il suo amico fiore a guarire. Per farlo, dovrà sfruttare tutto il suo ingegno per risolvere dei rompicapi ispirati ai punta e clicca di una volta, che prevedono il completamento di mini-giochi, il ritrovamento di oggetti nascosti e l'assemblaggio di strani marchingegni, la cui logica non sempre segue le regole che noi ben conosciamo.

Vi sfidiamo a trovare altri giochi tanto belli quanto economici come questi! Vi aspettiamo nella sezione dei commenti per i vostri suggerimenti.