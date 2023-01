Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch a meno di 4 euro da comprare subito

Sul Nintendo eShop le promozioni non terminano mai: possono cambiare i titoli in sconto, ma state certi che qualcosa di interessante da acquistare a prezzo stracciato si trova sempre. La settimana scorsa vi abbiamo proposto tre bei videogiochi per Switch a meno di 1,49 euro (dategli un'occhiata, sono ancora disponibili), oggi invece alziamo un po' il budget.

Spulciando il catalogo del Nintendo eShop, abbiamo scovato tre ottimi videogiochi per Switch a meno di 4 euro. Accomunati dalla pixel art ma ben distinti nella sostanza, meritano tutta la vostra attenzione. Il primo è Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition a 3,99 euro, un acclamato dungeon crawler hardcore basato sul ritmo. Il vostro obiettivo è quello di esplorare i sotterranei generati proceduralmente mentre affrontate scheletri, zombi e draghi danzanti, il tutto al ritmo di una colonna sonora composta da Danny Baranowski. La nostra recensione di Crypt of the NecroDancer è ad un click di distanza.

Degno di nota anche Moonlighter a 3,74 euro, un GDR con elementi roguelike con protagonista Will, un negoziante avventuroso che segretamente sogna di diventare un eroe. Sul suo cammino troverà temibili nemici e mini-boss, che potrà sconfiggere con l'ausilio di armi, armature, amuleti e anelli. Nel mentre, dovrà risanare un villaggio e riportare prosperità ai suoi abitanti. In ultimo citiamo l'italianissimo Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans a 3,40 euro, un sentito omaggio ad una delle coppie cinematografiche più scoppiettanti della storia. Il gioco del Trinity Team è un picchiaduro a scorrimento che ricrea fedelmente le mosse di Bud Spencer e Terence Hilh, e propone una serie di divertenti mini-giochi ispirati ai loro iconici film - c'è pure la Dune Buggy rossa con cappottina gialla! È giocabile anche in cooperativa, leggete la nostra recensione di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans per Switch.

Non lasciateveli sfuggire! Se avete adocchiato altri giochi in sconto che meritano di essere acquistati, fatecelo sapere nei commenti. I vostri consigli potrebbero tornare utili a tutta la comunità di Everyeye.it.