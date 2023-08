Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch a meno di 5 euro che dovete proprio comprare

Prime di mettere Nintendo Switch in valigia e partire per le vacanze estive vi consigliamo di rimpolpare adeguatamente la collezione. Per vostra fortuna, grazie ai saldi del Nintendo eShop, potete farlo spendendo davvero poco. Beccatevi questi tre imperdibili giochi a meno di cinque euro!

Vampire Survivors in preordine a 4,49 euro

Vero e proprio mattatore della passata stagione videoludica, quel fenomeno (italiano) che risponde al nome di Vampire Survivors sta per arrivare anche su Nintendo Switch. Esce il 17 agosto, ma potete già preordinarlo con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Ufficialmente è "un gioco casual in stile horror gotico con elementi rogue-lite", in cui è possibile fronteggiare centinaia e centinaia di nemici in contemporanea guadagnando monete per acquistare potenziamenti. Alla prova dei fatti, è una vera e propria droga videoludica dalla quale non è possibile staccarsi facilmente. Ve lo dice anche Alessandro Bruni nella sua recensione di Vampire Survivors.

Preordina Vampire Survivors in sconto a 4,49 euro (l'offerta scade il 29 agosto)

What Remains of Edith Finch a 4,99 euro

What Remains of Edith Fynch racconta la storia di Edith, una giovane ragazza che fa ritorno nella magione deserta della sua famiglia alla (ri)scoperta delle storie de parenti che l'hanno abitata negli anni precedenti.

Ogni ricordo ritrovato consente di vivere l'ultimo giorno di vita di uno dei parenti di Edith, un'originale soluzione che permette al tono del racconto di mutare in continuazione perpetuando il senso di meraviglia. La sceneggiatura brilla per la delicatezza e l'intelligenza con la quale affronta la tematica della perdita, che permea il tessuto dell'intera produzione.

Compra What Remains of Edith Finch a 4,99 euro (l'offerta scade oggi!)

FAR: Lone Sails a 2,99 euro

FAR: Lone Sails è un'evocativa avventura in due dimensioni che vi mette alla guida di un vascello delle sabbie spedendovi all'esplorazione di un fondo marino arido cosparso dai resti di una civiltà in decadimento.

Mentre imparerete a governare il vostro mezzo, scoprirete un mondo originale ricco di storie da scoprire, che narrano di un'antica civiltà in fuga. Ad incorniciare il tutto c'è un'atmosfera evocativa, con un cielo sovrastato dalle nuvole e un vento insistente che spinge il vascello verso l'orizzonte e nuove avventure.

Compra Far: Lone Sails a 2,99 euro (l'offerta scade il 24 agosto)

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Cosa ve ne pare dei nostri consigli? Se avete individuato altri videogiochi interessanti a prezzo scontato, non esitate a farcelo sapere nei commenti!

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!