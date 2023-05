Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch a meno di 6€ per rallegrare la domenica

Anche oggi vogliamo chiudere la settimana in bellezza consigliandovi una serie di imperdibili giochi in offerta sul Nintendo eShop, che vi permetteranno di espandere la vostra libreria senza spendere una fortuna. Ecco a voi i nostri suggerimenti del weekend!

The Escapists 2 (4,99 euro)

The Escapists 2 permette di assaporare la vita quotidiana di un detenuto e di simulare un'evasione di prigione.

L'ambiente sandbox in pixel art offre molte opportunità spingendovi a padroneggiare al meglio le attività di routine per pianificare e mettere in atto la strategia di fuga dai centri di detenzione più duri di tutto il mondo. Volendo, potete avvicinarvi alla serie comprando il primo capitolo, The Escapists: Complete Edition, offerto a 2,99 euro.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (5,99)

Discostandosi dal precedente capitolo, Yooka-Laylee and the Impossible Lair interpreta il genere platform offrendo un mix composto da livelli 2,5D e un'area di gioco 3D (chiamata Oltremondo).

I primi sono ben strutturati e fortemente debitori della lezione impartita da Donkey Kong Country, mentre l'Oltremondo funge da hub centrale offrendo anche una corposa esperienza a sé stante, ricca di puzzle ambientali da risolvere e segreti da scoprire.

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (3,99 euro)

Crypt of the NecroDancer è un acclamato dungeon crawler hardcore basato sul ritmo. Il vostro obiettivo è quello di esplorare i sotterranei generati proceduralmente mentre affrontate scheletri, zombi e draghi danzanti, il tutto al ritmo di una colonna sonora composta da Danny Baranowski.

A corollario dell'esperienza c'è anche una modalità cooperativa che vi permette di affrontare la partita assieme ad un amico in locale.

Fateci sapere cosa ne pensate dei vostri consigli e non esitate a condividere i vostri suggerimenti nella sezione dei commenti in calce a questa notizia!