Nintendo eShop Sconti: tre giochi Switch imperdibili a meno di 15 euro

Il Nintendo eShop ha nuovamente rinnovato le sue promozioni mettendo a disposizione tanti altri videogiochi a prezzo scontato. Ce ne sono talmente tanti che è davvero arduo decidere su cosa investire i propri risparmi, pertanto abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso operando una piccola selezione con tre titoli imperdibili a meno di 15 €.

Immortal Fenyx Rising (11,99 euro)

Se avete già ampiamente giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in vista dell'uscita di Tears of the Kingdom vi consigliamo di ingannare l'attesa con l'ottimo Immortals Fenyx Rising, un action GDR targato Ubisoft che devo molto alle creazioni di Aonuma.

Dotato di una storia carica di ironia e meccaniche di gioco efficaci, Immortals Fenyx Rising narra di Fenyx, un'eroina (o un eroe, siete liberi di scegliere grazie all'editor) chiamata ad intraprendere una missione per la salvezza degli dei dell'Antica Grecia. Tra mostri mitologici, loot a profusione ed enigmi ambientali, vi aspettano ore e ore di divertimento in un mondo colorato e ricco di segreti.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (13,99 euro)

Dopo anni di sfide e derapate, Mario Kart 8 Deluxe vi è venuto a noia? Provate a dare una chance a Crash Team Racing: Nitro-Fueled, riedizione del gioco PlayStation che nel 1999 ha provato a sfidare sua maestà Mario Kart nel suo stesso campo.

I ragazzi di Beenox hanno compiuto un lavoro straordinario nel ricreare gli asset da zero, perfezionare il sistema di controllo ed espandere a dismisura l'esperienza contenutistica del classico, aggiungendo anche una campagna nuova di zecca e una modalità multigiocatore. Pur rispettoso del materiale originale, Crash Team Racing: Nitro-Fueled è un gioco moderno e capace di regalare tanto divertimento agli amanti del genere.

Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens Set (14,99 euro)

Ci sono ben poche storie epiche come quella di Goku: grazie all'action GDR Dragon Ball Z Kakarot potete rivivere nei suoi panni tutta la serie Z, comprensiva di tutte le saghe che l'hanno resa famosa (con gli immancabili Freezer, Cell e Majin Bu) e diversi approfondimenti ben calati nel contesto.

Pur non essendo un vero e proprio open world, Dragon Ball Z Kakarot offre aree molto ampie nelle quali è possibile muoversi e volare in completa libertà, nonché ricche di missioni secondarie, mini-giochi e segreti da scoprire. Il sistema di combattimento, dal canto suo, mette da parte i tecnicismi per spingere sul pedale della spettacolarità, risultando piacevole per occhi e polpastrelli.

Quest'edizione include anche il pacchetto A New Power Awakens, originariamente lanciato a pagamento e comprendente due battaglie boss aggiuntive con Lord Bills e Freezer, durante le quali Goku sfoggia le trasformazioni in Super Sayan God e Super Saiyan Blue.

Cosa ve ne pare dei nostri consigli? Se avete individuato altri giochi interessanti, fatelo sapere a noi al resto della comunità di Everyeye lasciando un commento in calce!