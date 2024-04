Nintendo eShop sconti: tre perle da recuperare con i Saldi Indie

Sulla scia del Nintendo Indie World Showcase andato in onda questa settimana, la casa di Kyoto ha indetto i Saldi Indie sul Nintendo eShop offrendo a tutti i possessori di Switch la possibilità di recuperare dei grandi giochi indipendenti a basso costo. Questi tre non potete lasciarveli scappare!

Hollow Knight (7,49 euro)

Se non avete mai giocato Hollow Knight, siete due volte fortunati. Primo, perché non siete provati dall'attesa infinita per Hollow Knight: Silksong; secondo, perché avete l'opportunità di vivere una delle esperienze più sensazionali degli ultimi anni. Bello da guardare, appassionante da giocare e ostico come pochi altri, il lavoro di Team Cherry si è imposto come metro di paragone per tutti gli studi che decidono di cimentarsi nel genere. Leggete la recensione di Hollow Knight per Nintendo Switch.

Ori and the Will of the Wisps (11,99 euro)

Mentre Moon Studios si appresta a lanciare sul mercato il nuovo No Rest for the Wicked, non possiamo non consigliarvi l'eccezionale Ori and the Will of the Wisps, un platform in stile metroidvania in grado di mozzare il fiato tanto con la sua spettacolare resa audiovisiva quanto col suo eccezionale gameplay. Ori an the Will of the Wisps si distingue inoltre per un'eccezionale lavoro di conversione che ha preservato su Switch tutta la bellezza originale, oltre che i 60fps, che in un gioco del genere fanno la differenza.

Unpacking (9,99 euro)

Può un gioco sui traslochi rilassare e appassionare? Sì, se si chiama Unpacking. Tirando una moltitudine di oggetti fuori dagli scatoloni e sistemandoli in una nuova casa, questa piccola perla di Witch Beam vi farà appassionare sulla vita di un personaggio che non vedrete mai, ma con con cui non potrete fare a meno di stringere un forte legame. Unpacking è un'esperienza zen e terapeutica, un'ode alla narrativa ambientale piuttosto che ai puzzle game, e dimostra che i videogiochi sanno essere potenti anche senza proferire neppure una parola.