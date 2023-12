Nintendo eShop: si sfreccia verso la fine dell'anno con Mario Kart 8 in cima alla top 30

Pur essendo ormai vicini alla fine dell'anno, non mancano di certo le classifiche videoludiche provenienti dal mondo Nintendo, dal Nintendo eShop e non solo: ad esempio, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla divulgazione dei dati sui top 30 giochi Nintendo Switch più scaricati in Giappone, con un risultato che ha sorpreso tutti.

Stessa cosa, inoltre, dicasi per le classifiche in UK, con Super Mario Bros Wonder che è andato a caccia del podio. Ora, però, è giunto il momento di scoprire quali sono stati i giochi più venduti su Nintendo eShop nell'ultima settimana. Quali sorprese ci riserverà la piattaforma digitale della Grande N? Anche gli scorsi giorni sono stati dominati da un unico campione di incassi (Mario Kart 8 Deluxe), ma che dire per il resto delle posizioni?

Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Just Dance 2024 Edition Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch Sports Hogwarts Legacy Minecraft Among Us Suika Game Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Stardew Valley Animal Crossing: New Horizons Mario Party Superstars Zelda: Tears of the Kingdom Mortal Kombat 11 Ultimate Super Mario Party Super Mario RPG Portal: Companion Collection Bluey: The Videogame Dave the Diver Overcooked 2 LEGO Harry Potter Collection EA Sports FC 24 Hunting Simulator 2 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Unpacking Poppy Playtime Hole io Hades Just Dance 2023 Edition

Qui a seguire, invece, potete recuperare l'elenco dei giochi disponibili sono in formato digitale che sono tra più venduti della settimana:

Among Us Suika Game Stardew Valley Dave the Diver Poppy Playtime: Chapter 1 Hole io Hollow Knight A Little to the Left Ori and the Blind Forest The Jackbox Party Pack 3 Disney Dreamlight Valley Scott Pilgrim vs. the World: The Game Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Kirby’s Dream Buffet Boomerang Fu Terraria Vampire Survivors Sea of Stars RollerCoaster Tycoon 3 Uno Monster Truck Arena Real Boxing 2 Inside Trombone Champ Potion Craft Pico Park Little Nightmares Rubber Bandits Subnautica Ultimate Chicken Horse

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e, dalle classifiche eShop, continuano a sopraggiungere dati di vendita estremamente positivi per Mario Kart 8 Deluxe, che si ritrova ancora una volta a dominare le pagine dello store digitale.