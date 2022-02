Nintendo eShop: lo store chiude nel 2023 su Wii U e 3DS

Nintendo ha annunciato che a partire dal marzo 2023 non sarà più possibile fare acquisti su Nintendo eShop da Wii U e 3DS. Lo store è ancora attivo sulle due console di vecchia generazione ma chiuderà alla fine di marzo del prossimo anno.

Con la chiusura dello store, gli utenti di queste due console non potranno più comprare giochi o scaricare contenuti gratuiti, inoltre dal 23 maggio 2022 non sarà più possibile utilizzare una carta di credito nel proprio account Nintendo su Wii U e 3DS, dal 29 agosto 2022 invece non si potranno più aggiungere fondi in alcun modo su queste due console. Chiunque possieda un codice con credito per il Nintendo eShop potrà utilizzarlo liberamente fino a marzo 2023.

Chiaramente questo provvedimento riguarda solo ed esclusivamente Wii U e 3DS, l'eShop su Nintendo Switch continuerà a funzionare regolarmente e senza problemi. Dopo marzo 2023 gli utenti potranno riscaricare i software in proprio possesso su 3DS e Wii U mentre l'acquisto di nuovi contenuti verrà bloccato.

Una scelta dettata probabilmente dallo scarso numero di clienti che utilizzano eShop sulle due console citate, entrambe le piattaforme sono fuori produzione da qualche anno e la user base si è progressivamente ridotta nel corso del tempo.