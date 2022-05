Nintendo eShop: tanti giochi a meno di 9.99 euro da comprare subito

Cosa si può comprare su Nintendo eShop con meno di 9.99 euro? Tanti bei giochi in realtà, non necessariamente grandi blockbuster AAA ma la selezione di giochi AA, AAA di minor richiamo e giochi indipendenti è certamente molto vasta. Ecco le migliori offerte di inizio maggio.

Capcom Beat Em Up Bundle costa 9.99 euro, prezzo ottimo per un pacchetto che include ben sette diversi giochi: Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit. Stesso prezzo per Sonic Forces mentre Deiland Pocket Planet Edition costa 8.99 euro, leggermente più alto è invece il prezzo di Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea, in sconto a 9,59 euro. Star Wars Knights of the Old Republic costa 9.25 euro, Summer in Mara è in offerta a 8.98 euro mentre Sonic Mania costa 9.99 euro.

Si continua con The Sinking City a 9.99 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro e LUMO a 1.99 euro, Sid Meier's Civilization VI costa 8.99 euro mentre Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition è in sconto a 4,99 euro. Sconti anche per Monopoly Nintendo Switch Edition a 9.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 8.99 euro, Final Fantasy VII a 7.99 euro e One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition a 8,99 euro.