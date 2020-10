Nintendo eShop: tanti giochi in sconto su Switch, c'è anche Super Mario

Con la nuova tornata di sconti su Nintendo eShop, la casa di Kyoto prosegue i festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario coinvolgendo la propria mascotte nelle offerte settimanali sui giochi first party e multipiattaforma scaricabili dallo store di Switch.

Tra le numerose offerte riservate agli utenti della console ibrida della Grande N, è perciò impossibile non citare gli sconti di Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe e Mario Tennis Aces. Le tre produzioni dedicate all'idraulico baffuto e ai suoi irriducibili fan sono acquistabili sull'eShop con uno sconto del 33% sul prezzo di listino abituale.

Senza indugiare oltre, eccovi allora alcuni dei giochi che rientrano nella nuova iniziativa promozionale di Nintendo.

Ghostbusters: The Video Game Remastered - da 34,99€ a 8,74 €

Cat Quest - da 12,99€ a 1,94€

Marooners - da 12,99€ a 0,99€

Cloudpunk - da 24,99€ a 19,99 €

SEGA Mega Drive Classics - da 29,99€ a 14,99 €

Unravel Two - da 29,99€ a 7,49€

Overlanders - da 22,99€ a 0,99€

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry - da 39,99€ a 9,99€

Super Mario Party - da 59,99€ a 39,99€

WRC 8 FIA World Rally Championship - da 49,99€ a 14,99€

New Super Mario Bros. U Deluxe - da 59,99€ a 39,99€

Green Hell - da 24,99€ a 22,49€

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - 59,99 €

Collection of Mana - da 39,99€ a 19,99€

Two Point Hospital - da 39,99€ a 23,99€

Sid Meier's Civilization VI - da 49,99€ a 24,99€

Catherine: Full Body - da 49,99€ a 33,49€

Oddworld: New 'n' Tasty - da 29,99€ a 19,99€

Sonic Mania - da 19,99€ a 13,99€

I giochi che rientrano nelle ultime promozioni settimanali del Nintendo eShop sono già in sconto e lo rimarranno fino all'1 novembre: in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale Nintendo con la lista completa dei titoli che rientrano nell'offerta.