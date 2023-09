Nintendo eShop: tanti Punti d'Oro in regalo con Nintendo Switch Online

Alle offerte dell'eShop di Switch con Super Mario e Final Fantasy si aggiunge una nuova, importante iniziativa promozionale che coinvolge tutti coloro che desiderano rinnovare o sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online.

La promozione, a tempo limitato, consente a tutti gli iscritti a Nintendo Switch Online di ricevere un rimborso in Punti d'Oro da poter spendere liberamente su qualsiasi prodotto in vendita sull'eShop di Switch.

Sulla scorta delle informazioni condivise da Nintendo Italia, apprendiamo che da oggi 26 settembre e fino alla giornata di domenica 8 ottobre chi decide di attivare, estendere o rinnovare l'abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online potrà ricevere indietro il 20% dell'importo speso sotto forma di Punti d'Oro.

Per volete aderire all'offerta speciale, vi basta acquistare l'iscrizione di 12 mesi desiderata (individuale o familiare) dal negozio di Nintendo eShop o tramite il sito ufficiale di Nintendo: il bonus dei Punti d'Oro scatta sia scegliendo di rinnovare automaticamente l'abbonamento che utilizzando un codice download.

