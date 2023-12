Nintendo eShop, qui la top 15 di novembre: Super Mario e Hogwarts non conquistano il podio

Una volta giunti al mese di dicembre, è arrivato l'ultimo giorno per comprare i giochi sul Nintendo eShop in sconto per il Black Friday. Con la fine delle promozioni, però, sono anche giunte le prime informazioni circa l'andamento videoludico in quel di Nintendo eShop nel corso del mese ormai trascorso. Come sono andati i vari titoli?

Sebbene novembre abbia visto Super Mario surclassare tutto il Nintendo eShop con la tripletta di Mario ed i suoi amici, ciò non è stato sufficiente a garantire un andamento commerciale superiore alla restante pletora di avventure videoludiche approdate sulla piattaforma nei mesi precedenti, ma non solo: il Nintendo eShop ha il suo campione di incassi, ma non si tratta né di Mario né di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria facente parte del Wizarding World.

Chi è, allora, al primo posto della classifica europea dell'eShop del mese di novembre? Qui di seguito vi riportiamo la lista completa della top 15; la risposta vi sorprenderà:

Suika Game Super Mario Bros. Wonder Hogwarts Legacy Super Mario RPG Minecraft Mario Kart 8 Deluxe DAVE THE DIVER Stardew Valley Nintendo Switch Sports Disney Dreamlight Valley My Time at Sandrock Five Nights at Freddy’s Animal Crossing: New Horizons The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Party Superstars

Siete sorpresi dai risultati raggiunti nel corso di tutto il mese ormai trascorso? Quello di novembre è stato un mese da paura per l'eShop con Super Mario Bros Wonder, Hogwarts Legacy e Super Mario RPG, ma ciò non è stato sufficiente a contrastare l'egemonia di Suika Game.