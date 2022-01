Nintendo eShop: tornano le offerte di Capodanno con tanti giochi a meno di 5 euro

Sono iniziati da qualche giorno i saldi di Capodanno sul Nintendo eShop e per l'occasione abbiamo deciso di proporvi una selezione di giochi per Nintendo Switch in super offerta a meno di 5 euro. Ecco la nostra selezione di giochi economici per iniziare al meglio il nuovo anno.

Da segnalare Double Dragon NES a 3.49 euro, porting del classico picchiaduro a scorrimento uscito sulla console 8-bit alla fine degli anni '80, stesso prezzo per Double Dragon III The Sacred Stone e Crash n The Boys Street Challenge, sempre usciti su NES nei primissimi anni 90.

This War of Mine Complete Edition costa 3.59 euro, Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered è in sconto a 1.99 euro e Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro. Unravel 2 costa 4.99 euro mentre Lumo è in promozione a 1.99 euro, il pacchetto che include Syberia e Syberia 2 costa invece 2,44 euro.

Super sconto anche per Contra Rogue Corps a 1.99 euro, Yoku's Island Express a 4.99 euro e Bridge Constructor Portal a 3,74 euro. Non possiamo poi non citare The Escapists 2 a 4.99 euro, Vaporum a 4.99 euro, Batman The Telltale Series a 4.94 euro, Riot Civil Unrest a 1.99 euro e infine Yesterday Origins a 1.99 euro e l'italianissimo Xenon Racer a 2,29 euro.