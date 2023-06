Nintendo eShop: tre giochi a meno da 5 euro da non perdere con i Saldi Estivi

Questo weekend hanno preso il via i Saldi Estivi del Nintendo eShop, con ben 1.500 videogiochi per Switch a prezzo scontato. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti, ma ovviamente è impossibile acquistarli tutti. Per questo, abbiamo selezionato tre titoli intimi e suggestivi a meno di 5 euro.

GRIS (4,24 euro)

Opera prima di Nomada Studio (ora al lavoro su Neva), GRIS è tecnicamente un puzzle-platform in due dimensioni, ma il suo scopo principale è quello di riflettere sul delicato processo di elaborazione del dolore.

Senza pronunciare neppure una parola, GRIS vi trasporta in un mondo fatto di simboli e allusioni, lasciando all'espressività della protagonista, alla bellezza dei paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale il compito di veicolare le emozioni. Ve lo consigliamo specialmente se avete una Switch OLED, qui trovate la nostra recensione di GRIS.

Florence (1,99 euro)

Florence è una venticinquenne intrappolata in una vita monotona, una routine fatta di lavoro, ozio e tanto tempo sprecato sui social. Tutto cambia quando incontra Krish, un suonatore di violoncello...

In questo piccolo gioiello diretto da Ken Wong, già Lead Designer di Monument Valley, potete vivere ogni momento della relazione tra Florence e Krish attraverso una serie di vignette da graphic novel e mini-giochi, che nell'insieme tratteggiano un racconto intimo, crudo e molto personale della durata di circa un'ora. La narrazione è delicata e poetica, ma allo stesso tempo offre un impatto emotivo travolgente grazie alla sinergia perfetta tra gameplay ed arte visiva. Ne saprete di più leggendo la recensione di Florence.

A Short Hike (4,54 euro)

Tra le più belle soprese del 2020, A Short Hike è un gioco d'esplorazione a cavallo tra un minuscolo The Legend of Zelda Breath of the Wild e la serie Animal Crossing.

Il vostro compito è quello di guidare un'uccellina di nome Claire fino alla vetta di una montagna. Nonostante le sue dimensioni contenute, l'open world di A Short Hike (deliziosamente dipinto in 3D con l'ausilio di pochi pixel) restituisce un forte senso di libertà e incentiva l'esplorazione, premiando in special modo i più curiosi che scelgono di addentrarsi sui sentieri secondari. Leggete la nostra recensione di A Short Hike.

Cosa ne pensate dei nostri consigli? Se avete altri suggerimenti, non esitate a scriverci un commento nell'apposita sezione in basso!