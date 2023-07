Nintendo eShop: tre giochi Switch a meno di 3 euro per divertirsi spendendo poco

Anche questa domenica chiudiamo in bellezza la settimana portando alla vostra attenzione tre ottimi videogiochi per Nintendo Switch acquistabili ad un prezzo irrisorio e che probabilmente potrebbero esservi sfuggiti negli anni scorsi. Stavolta non superiamo i tre euro: ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Max: The Curse of Brotherhood a 2,99 euro

Max: The Curse of Brotherhood è un piacevole e colorato platform/adventure a scorrimento orizzontale ricco di rompicapi creativi, che vede il piccolo Max, armato solamente del suo pennarello magico, affrontare i pericoli di un mondo ostile per salvare il suo fratellino.

Il pennarello magico consente a Max di controllare gli elementi e creare degli oggetti magici in grado di aiutarlo nella missione, ambientata in un mondo creato a mano e intervallata da numerosi filmati che narrano la storia.

Velocity 2X a 2,99 euro

Velocity 2X è un appassionante videogioco d'azione in due dimensioni che passa in continuazione da sparatutto verticale a platform a scorrimento orizzontale, unendo due stili inconfondibili in un'unica, incredibile e frenetica esperienza di gioco.

La protagonista è il tenente Kai Tana, che dopo essere stata rapita da alieni ostili dovrà sfruttare i propri riflessi fulminei e il potere di teletrasporto del Jet Quarp per liberare gli altri prigionieri e trovare una via di fuga. Velocity 2X è un vero piacere da giocare e spinge il giocatore alla continua ricerca dell'automiglioramento.

Figment a 1,99 euro

Figment è una surreale avventura pervasa di musica e umorismo ambientata nei recessi della mente umana.

Nei panni del burbero Dusty, l’antica voce del coraggio, siete chiamati a risolvere degli enigmi per rimettere in ordine una mente affollata da brutti pensieri, i quali hanno la forma di creature da incubo che diffondono paura. Da qualche mese su Switch è disponibile anche il seguito, Figment 2: Creed Valley, anch'esso in offerta ma a 16,74 euro. Fateci un pensierino dopo aver giocato il primo Figment.

Compra Max: The Curse of Brotherhood (l'offerta scade il 4 agosto)

Compra Velocity 2X (l'offerta scade il 26 luglio)

Compra Figment (l'offerta scade il 20 luglio)

Se avete adocchiato altri giochi interessanti a prezzo stracciato, non esitate a farcelo sapere nei commenti!