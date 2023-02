Nintendo eShop: tre stupendi giochi Switch a 4€ da comprare prima che sia troppo tardi!

Questo weekend vi proponiamo tre fantastici giochi per Switch in offerta al Nintendo eShop a circa quattro euro. Vi avvertiamo fin da subito però, stavolta avete poco tempo per decidere: tutti e tre gli sconti scadono in giornata!

Il primo videogioco che vi consigliamo è Brothers: A Tale of Two Sons (3,74 euro). L'opera prima di Josef Fares è un'avventura magica e commovente nella quale è possibile controllare contemporaneamente due fratelli con l'ausilio delle due levette analogiche. La storia, che si dipana per circa tre ore attraverso delle stupende ambientazioni fantasy, è delicata e struggente, ed è intervallata da una serie di intriganti puzzle che sfruttano le peculiarità dei controlli richiedendo la gestione separata e/o sincrona delle movenze dei due ragazzi. Leggete la recensione di Brothers: A Tale of Two Sons per Switch.

Altra opera di debutto, stavolta degli spagnoli di Nomada Studio. GRIS (4,24 euro) può essere descritto come un puzzle-platform in due dimensioni, ma è principalmente un gioco narrativo che riflette sul delicato processo di elaborazione del dolore trasportandovi in un mondo fatto di simboli e allusioni oniriche. Senza pronunciare neppure una parola, GRIS lascia all'espressività della protagonista, alla bellezza dei paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale il compito di veicolare le emozioni. Qui la nostra recensione di GRIS.

Sviluppato dagli autori di Torchlight, Hob (3,99 euro) è infine un gioco d'avventura ambientato in un mondo in pericolo. La risoluzione degli enigmi ambientali provoca un mutamento del paesaggio, con la conseguente apertura di zone altrimenti irraggiungibili. Ad aiutare il protagonista c'è un braccio-guanto meccanico, un prezioso alleato sia in battaglia sia durante l'esplorazione. La Definitive Edition include funzioni esclusive per Switch, come il rumble HD e il supporto al touch screen, oltre a un miglior controllo della telecamera e un campagna rielaborata. Abbiamo anche la recensione di Hob.

Tutte e tre le offerte scadono tra poche ore, più precisamente alle 01:59 del 26 febbraio (nella notte tra oggi e domani, per intenderci). Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di fiondarvi sull'eShop e procedere all'acquisto senza tergiversare.