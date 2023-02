Nintendo eShop: tre giochi Switch a meno di 5 euro per finire alla grande la settimana

Avete lavorato o studiato sodo per un'intera settimana e sentite di meritare un bel premio? Allora dovete assolutamente regalarvi un nuovo gioco, magari uno di quelli in super sconto sul Nintendo eShop! Ecco a voi tre bellissimi titoli per Switch acquistabili a meno di 5 euro che meritano di far parte della vostra collezione digitale.

Cominciamo la nostra breve carrellata con Guacamelee! Super Turbo Championship Edition a 3,49 euro, un metroidvania vivace, scanzonato e colorato ispirato cultura e al folklore del Messico. Il protagonista è Juan Aguacate, un umile raccoglitore di agave che torna dal mondo dei morti nella forma di un potente luchador per salvare la sua amata dalle grinfie di uno scheletro demoniaco. Lo sconto scade in giornata (più precisamente alle 01:59 della notte tra il 5 e il 6 febbraio), dunque non tergiversate e compratelo prima che sia troppo tardi! Se lo possedete già, allora virate sul suo eccellente seguito, Guacamelee! 2, offerto invece 4,99 euro.

Differente nei toni rispetto al metroidvania di Drinkbox, Arise: A Simple Story - Definitive Edition (4,99 euro) è un'emozionante storia di amore e perdita, felicità e tristezza, gioia e dolore. In quest'avventura 3D di Untold Tales siete chiamati a manipolare il tempo, risolvere degli enigmi e modificare l'ambiente mentre il protagonista rivive i ricordi dolceamari della vita passata. La Definitive Edition è un'esclusiva Nintendo Switch che impreziosisce l'esperienza base con un artbook, la colonna sonora originale e funzionalità assenti altrove come la Modalità Foto e il supporto al giroscopio. Cambiamo infine totalmente genere per consigliarvi Bridge Constructor Portal a 3,74 euro, che cala il tipico stile di gioco della serie di Bridge Constructor, che prevede la realizzazione di ponti e strutture per collegare aree distanti tra loro, con il mondo di Portal, fatto di portali, gel a propulsione, gel a repulsione, piattaforme di fede aerea, cubi e molto altro. Un'esperienza a cavallo tra simulazione, gestionale e rompicapo che consigliamo agli appassionati di entrambi i franchise: c'è anche la voce originale di GLaDOS!

