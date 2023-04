Nintendo eShop: tre stupendi giochi a meno di 5 euro che dovete proprio comprare

Il weekend lungo del primo maggio vi offre il pretesto perfetto per starvene comodamente stravaccati a giocare con la vostra Nintendo Switch. Vi serve solamente un nuovo gioco con il quale trascorrere il vostro tempo libero: perché non scegliete fra queste tre proposte in vendita a meno di cinque euro sull'eShop?

Yoku's Island Express (3,99 euro)

Quando è approdato sull'isola di Mokumana, il piccolo scarabeo Yoku voleva solo godersi la vita e consegnare pacchi in un paradiso tropicale. Purtroppo, un'antica divinità è rimasta intrappolata in un sonno irrequieto e il postino in miniatura è stato costretto a rimboccarsi le maniche per aiutare gli abitanti del villaggio.

Yoku's Island Express è un delizioso platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania, creando un mix fuori dagli schemi in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide ambientali e degli incarichi assegnati dagli stravaganti abitanti dell'isola. Leggete la recensione di Yoku's Island Express.

Ori and the Blind Forest (4,99 euro)

Giochi come Ori and the Blind Forest nascono dalla congiunzione perfetta di più elementi, in questo caso un incantevole comparto artistico, un meraviglioso accompagnamento sonoro orchestrale e soprattutto un gameplay impegnativo e appagante aderente al sotto-genere dei metroidvania.

Il gioco di Moon Studios racconta la storia di un giovane orfano, un esserino di nome Ori in viaggio per salvare la foresta di Nibel, preda di un oscuro nemico e di un male inesorabile che la sta inghiottendo poco a poco. Pochi giochi sono in grado di solleticare gli occhi e appagare i polpastrelli come Ori and the Blind Forest, un acquisto obbligato per tutti i possessori di Nintendo Switch (e non solo). Trovate la nostra recensione di Ori and the Blind Forest a portata di click.

Arise: A Simple Story - Definitive Edition (4,99 euro)

Arise: A Simple Story è un toccante gioco d'avventura che celebra la vita raccontando la storia di un anziano che vaga tra le stanze dei suoi ricordi.

Tra gioie incontenibili e dolori insopportabili, il tempo svolge un ruolo di primaria importanza dello svolgimento del gameplay. Potete trasformare un tronco in caduta libera in un ponte, velocizzare l'accumulo di neve per rendere più dolci i pendii o modificare la posizione del sole per illuminare percorsi normalmente celati al buio. Arise: A Simple Story può anche essere condiviso con un amico o un partner, grazie alla co-op in locale che affida ad un giocatore il controllo del protagonista e all'altro il fluire del tempo.

La Definitive Edition per Nintendo Switch, oltre all'artbook e alla colonna sonora originale, include anche contenuti esclusivi come la Modalità Foto e il supporto al giroscopio. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Arise: A Simple Story.

Cosa ne pensate nei nostri consigli degli acquisti? Approfittate della sezione dei commenti in basso per chiedere chiarimenti o condividere i vostri suggerimenti con noi e il resto della comunità di Everyeye.