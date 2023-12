Nintendo eShop, tripletta di Mario ed i suoi amici: Super Mario surclassa tutti

Siamo arrivati al mese di dicembre e, mentre giunge l'ultima chiamata per il Black Friday su Nintendo eShop con la fine degli sconti che è dietro l'angolo, arrivano maggiori dettagli su quelli che sono stati i giochi più venduti sull'eShop di Nintendo nella settimana precedente. L'ultima classifica è a senso unico: Mario domina con una tripletta.

Super Mario RPG, Super Mario Bros Wonder e Mario Kart 8 Deluxe sono i primi tre giochi dell'elenco, seguiti poi da un'altra serie di produzioni più o meno recenti che hanno contribuito ad un novembre (ed un inizio di dicembre) all'insegna del gaming pregiato. Tuttavia, sono solo tre i titoli che hanno riscosso più successo in assoluto, e quella dell'ultima settimana è una classifica tutta dedicata a Super Mario Bros. Super Mario RPG è piaciuto ma non ha dominato il Giappone; però, è arrivato il momento di rifarsi sul Nintendo eShop.

Classifica giochi Nintendo eShop

Super Mario RPG Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Suika Game Super Smash Bros. Ultimate Portal: Companion Collection Hogwarts Legacy Just Dance 2023 Edition Overcooked 2 Super Mario Odyssey Unravel Two Red Dead Redemption Among Us Scott Pilgrim vs. The World: The Game Bluey: The Videogame EA Sports FC 24 Minecraft Inside Mortal Kombat 11 Stardew Valley Hogwarts Legacy Deluxe Edition Mario Party Superstars MLB The Show 23 Nintendo Switch Sports Unpacking Fae Farm The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Kirby e la Terra Perduta Dave the Diver Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Classifica dei giochi disponibili su eShop solo su download

Suika Game Among Us Scott Pilgrim vs. The World: The Game Inside Stardew Valley Dave the Diver Retro Bowl The Jackbox Party Pack 3 Risk of Rain Returns Contra Anniversary Collection Surgeon Simulator CPR Limbo Five Nights at Freddy’s The Last Campfire Pico Park Modern Combat Castlevania Anniversary Collection Subnautica Castle Crashers Remastered Goat Simulator Don’t Starve Together Strange Horticulture The Jackbox Party Pack 10 The House of the Dead: Remake Uno Spirittea Vampire Survivors Persona 4 Golden The Oregon Trail Inbento

Tra il trinomio Super Mario RPG - Super Mario Bros Wonder - Mario Kart 8 Deluxe e la recente uscita di Hogwarts Legacy, Nintendo Switch è pieno di grandi avventure per tutti!