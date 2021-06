Nintendo eShop: ultimi giorni di offerte digitali, 5 giochi da comprare in sconto

Le Offerte Digitali del Nintendo eShop vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di una vasta selezione di giochi per Nintendo Switch. Sono centinaia i titoli in promozione, tra cui grandi produzioni AAA e titoli indipendenti di alta caratura, in vendita a prezzo ridotto fino al 27 giugno.

Mario + Rabbids Kingdom Battle 9.99 euro

All'E3, Nintendo e Ubisoft hanno annunciato Mario + Rabbids Sparks of Hope, in arrivo nel 2022 in esclusiva su Switch, quale miglior occasione dunque per recuperare il primo episodio? Sviluppato da Ubisoft Milano sotto la guida di Davide Soliani, Mario + Rabbids Kingdom Battle è il gioco terze parti più venduto di sempre su Switch e ora viene proposto ad un prezzo davvero competitivo, solo 9.99 euro, il più basso di sempre. L'edizione in offerta non include il DLC dedicato a Donkey Kong ma solamente il gioco base senza contenuti extra di alcun tipo ma a questo prezzo è davvero difficile pretendere di più, Mario + Rabbids Kingdom Battle è una perla della lineup Nintendo Switch, un gioco che vi consigliamo caldamente di acquistare senza pensarci, per appena dieci euro sarebbe un delitto lasciarselo scappare.

Crash Bandicoot da 19.99 euro

I giochi di Crash Bandicoot sono in offerta sull'eShop: al prezzo di 19.99 euro l'uno potete acquistare Crash Team Racing Nitro Fuleded e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, raccolta che include la prima trilogia uscita su PlayStation tra il 1996 e il 1998 (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped) con due livelli esclusivi (Future Tense e Stormy Ascent) tagliati dai giochi originali e riportati in vita per l'occasione. Se invece avete un budget più elevato per poco meno di 40 euro (37.49 euro per la precisione) vi consigliamo Crash Bandicoot 4 It's About Time, platform 3D che si presenta come un vero e proprio sequel dei primi tre giochi di Crash.

Hades - 17.49 euro

Hades non ha (più) bisogno di presentazioni ormai, essendo diventato in poco tempo uno degli indie più acclamati e venduti degli ultimi anni, in procinto di arrivare questa estate anche su console PlayStation e Xbox. Se la versione fisica ha un prezzo leggermente alto (39.99 euro) le cose vanno decisamente meglio con quella digitale normalmente venduta a 24.99 euro e ora in offerta a 17.49 euro, prezzo davvero goloso per questo roguelike ad ambientazione infernale.

Immortals Fenyx Rising - 29.99 euro

Dei tre titoli lanciati da Ubisoft alla fine dello scorso anno (Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising) il gioco protagonista della promozione è probabilmente quello che più ha stupito il pubblico e la critica. Un'avventura mitologica che fondi elementi action, esplorazione, risoluzione di enigmi e frenetici combattimenti, una formula non certo rivoluzionaria ma che gli sviluppatori hanno saputo dosare a dovere in questa produzione. Immortals Fenyx Rising è in offerta a 29.99 euro in versione standard mentre la Gold Edition con gioco e Season Pass costa 54,99 euro.

Castlevania Anniversary Collection 4.99 euro

Prezzo piccolo piccolo per una raccolta che include ben otto diversi giochi: l'originale Castlevania, il sequel Castlevania II Simon's Quest e l'epico finale della trilogia Castlevania III Dracula's Curse oltre a Super Castlevania IV (uscito su Super Nintendo nel 1991), le avventure per Game Boy Castlevania The Adventure e Castlevania II Belmont's Revenge, il violentissimo Castlevania Bloodlines e lo spin-off Kid Dracula, quest'ultimo mai uscito prima fuori dal Giappone. Completa il tutto l'artbook digitale History of Castlevania Book of the Crescent Moon. In attesa del ritorno della serie Konami (ferma dal 2014, anno di pubblicazione di Castlevania Lords of Shadow 2) un viaggio nelle origini di Castlevania è assolutamente d'obbligo.



In chiusura date una occhiata anche ai consigli per gli acquisti sui giochi Nintendo Switch di Fossa, Marco, Giuseppe e Alessandro.