Nintendo eShop: ultimissime ore per gli sconti sui giochi esclusivi per Switch

Il Nintendo eShop offre sconti tutto l'anno, ma non sempre capita di trovare i videogiochi first-party della casa di Kyoto in offerta. Per questo motivo, vi consigliamo di approfittare della promozione di febbraio che rimarrà attiva ancora per pochissime ore.

Avete tempo fino alle 23:59 di oggi 20 febbraio per approfittare degli sconti sulle esclusive di casa Nintendo per Switch. I titoli in offerta sono molteplici, dunque avete letteralmente l'imbarazzo della scelta. Qualche esempio? L'italianissimo Mario + Rabbids Kingdom Battle è offerto a soli 9,99 euro (imperdibile in vista del seguito Mario + Rabbids: Sparks of Hope), mentre il campione d'incassi Mario Kart 8 Deluxe (ha appena superato le 43 milioni di copie vendute!) e Luigi's Mansion 3, entrambi proposti a 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Allo stesso prezzo di 39,99 euro ci sono anche The Legend of Zelda Link's Awakening, Xenoblade Chronicles 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Splatoon 2, Hyrule Warriors: Definitive Edition, Super Mario Maker 2 e Paper Mario: The Origami King. Non è pubblicato da Nintendo, ma non bisogna ignorare neppure l'esclusiva console per Switch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Se siete interessati, approfittatene il prima possibile poiché oggi 20 febbraio 2022 rappresenta l'ultimo giorno della promozione!