Il Nintendo eShop ha un unico campione: Super Mario Bros Wonder è in cima alla classifica

Super Mario Bros Wonder ha venduto più di ogni altro Super Mario e, pur essendo passati alcuni mesi dalla sua uscita, l'ultima importante esclusiva dell'ecosistema Nintendo SwitchNintendo eShop, c'è un solo vincitore: Mario è un portento.

Infatti, nell'arco dell'ultima settimana il gioco più venduto sul Nintendo eShop è proprio Super Mario Bros Wonder, seguito da altri due nomi alquanto popolari nel mercato videoludico: Overcooked Special Edition e Just Dance 2024 Edition. Secondo quanto visto con le analisi antecedenti, nella settimana che va dal 29 al 4 febbraio Super Mario Bros Wonder non si è fermato andando in cima alla vetta sull'eShop, a dimostrazione di come il campione di vendite di fine 2023 abbia ancora molto da mostrare ai fan. Che dire, invece, per il resto della top 10? Qui di seguito potete trovare l'elenco completo.

Super Mario Bros. Wonder Overcooked: Special Edition Just Dance 2024 Edition Mario Kart 8 Deluxe Overcooked 2 Animal Crossing: New Horizons Minecraft It Takes Two Unravel Two Among Us

Giochi disponibili sul Nintendo eShop via download

Among Us Stardew Valley Suika Game Kirby’s Dream Buffet Poppy Playtime Scott Pilgrim vs. The World: The Game Sea of Stars Hollow Knight SEGA Ages Sonic the Hedgehog Tomb Raider I-III Remastered

Il 2024 è cominciato alla grande per Super Mario Bros Wonder, il quale traina in parte anche le vendite dell'hardware ibrido della Grande N in Giappone e nel resto del mondo. Cosa ne pensate dei numeri registrati dall'ultimo titolo 2D dedicato a Mario ed i suoi amici?