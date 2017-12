Nintendo eShop: al via le offerte di Natale con più di 240 giochi in offerta

Partono ufficialmente i saldi di Natale sul! Lo store digitale della casa di Kyoto propone oltre 240 giochi per Switch, 3DS e Wii U in offerta, con sconti fino al 50%.

Tra i giochi in promozione troviamo Rocket League, Shovel Knight Treasure Trove, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Project X Zone 2, Captain Toad Treasure Tracker e Yoshi's Woolly World, solamente per citarne alcuni, l'offerta è veramente variegata e include titoli per tutti i gusti e per tutte le piattaforme Nintendo.

Gli sconti sono ora attivi anche in Europa, vi consigliamo dunque di fare un salto sul Nintendo eShop per la lista completa dei giochi in offerta e per consultare il listino prezzi aggiornato.