ha dato ufficialmente il via aisull'eShop: da oggi e fino al 2 novembre sarà possibile trovare oltre cento diversi giochi in offerta per Switch, 3DS e Wii U, proposti a prezzi variabili con sconti compresi tra il 20 e il 50%.

Tra i giochi in promozione nel momento in cui scriviamo troviamo Thimbleweed Park, Shovel Knight Treasure Trove, Severed, Bulb Boy, Snake Pass, Axiom Verge, Luigi's Mansion 2, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D e Bayonetta 2, solamente per citarne alcuni.

La lista completa è visibile nella nuova sezione Offerte del Nintendo eShop, ora attiva anche in Europa.