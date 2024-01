Nintendo eShop, voglia di saldi prima della fine delle feste? Ecco i giochi da recuperare

Come raccontatovi qualche giorno fa, il Nintendo eShop ha dato il via ai saldi di Capodanno con oltre 1000 giochi in sconto su Nintendo Switch, per festeggiare al meglio l'avvento del nuovo anno. Il 2024 è arrivato, ma è giunta anche la fine delle feste con l'Epifania. Perciò, quali sono i giochi da recuperare sul Nintendo eShop per l'occasione?

Tra l'ultima chance per le offerte di Natale sul Nintendo eShop ed il Capodanno, di momenti per recuperare varie IP del mondo Nintendo (e non solo) ve ne sono state diverse. Tuttavia, l'inizio del nuovo anno ha portato altre promozioni sulle pagine dell'eShop: è questo, ad esempio, il caso di LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, Have a Nice Death, Disco Elysium The Final Cut e molto altro. Proprio per questa ragione, vi invitiamo a recuperare qui sotto l'elenco dedicato ai migliori giochi disponibili con i Saldi di Capodanno sull'eShop, da comprare durante l'ultimo giorno di festività:

LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Have A Nice Death passa da 24,99 euro a 16,66 euro;

Lost In Random passa da 29,99 euro a 2,99 euro;

Wildfrost passa da 19,49 euro a 16,56 euro;

Disco Elysium The Final Cut passa da 39,99 ero a 11,99 euro;

Plant vs Zombies La Battaglia di Neighborville Edizione Completa passa da 39,99 euro a 5,99 euro;

Neon White passa da 21,99 euro a 12,99 euro;

Dragon's Dogma Dark Arisen passa da 29,99 euro a 5,09 euro;

L.A. Noire passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Syberia passa da 14,90 euro a 0,99 euro;

One Piece Unlimited World Red - Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Lumo passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Gear Club Unlimited passa da 14,90 euro a 0,99 euro;

Syberia 2 passa da 29,99 euro a 0,99 euro;

One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Overcooked! 2 passa da 16,99 euro a 6,79 euro;

Sid Meier's Civilization VI passa da 29,99 euro a 5,99 euro.

Di promozioni attualmente disponibili ve ne sono parecchie: l'eShop è stato invaso dalle scontistiche di inizio anno, le quali termineranno a partire dal 14 gennaio. Di giorni a disposizione ve ne sono ancora un po', ma quest'oggi si chiude la stagione delle festività natalizie.