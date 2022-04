Nintendo si espande: in arrivo una seconda sede a Kyoto entro il 2027

Nintendo continuerà (ovviamente) a investire in ricerca e sviluppo e per farlo la compagnia si doterà di un secondo quartier generale Kyoto, ubicato vicino alla sede centrale dell'azienda.

Al momento Nintendo ha acquistato i terreni per un totale di circa cinque miliardi di yen, pari a 40 milioni di dollari. La zona in questione vedrà il sorgere del "Second Development Building" (nome provvisorio), struttura alta 12 piani (72 metri) che si estenderà su una superficie di 38,000㎡. I lavori termineranno entro il 2027, la conferma arriva da un documento di Nintendo messo a disposizione degli investitori.

Sicuramente un grande investimento che aiuterà l'azienda ad ampliare ulteriormente la divisione dedicata alla ricerca e allo sviluppo di nuove idee, tecnologie e soluzioni hardware e software. La divisione R&D è da sempre un fiore all'occhiello di Nintendo of Japan, da qui sono usciti progetti come Nintendo Switch e praticamente tutte le console prodotte dalla casa di Kyoto.

Lo sapevate? La prima storica sede di Nintendo è diventata un hotel con stanze da 800 dollari a notte, un luogo esclusivo e non alla portata di tutti. Una struttura situata in un contesto sociale e storico di alto profilo, un luogo simbolo dello sviluppo dell'industria giapponese del gaming, e non solo.