Nintendo European Championship 2023: alla conquista di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe

Il Nintendo European Championship 2023 è l’evento che mette alla prova i migliori giocatori europei di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe, due dei giochi Nintendo più amati nel panorama videoludico online. L'Italia si prepara a scendere in campo nel weekend che va dal 7 ottobre all'8 ottobre.

L’evento si terrà presso il centro congressi VILCO a Bad Vilbel, vicino a Francoforte sul Meno, in Germania, e offrirà ai partecipanti la possibilità di qualificarsi per il World Championship 2024, la competizione mondiale che si svolgerà in Giappone a gennaio 2024.

Tra i contendenti che si disputeranno il titolo ci sarà anche l’Italia, con il Team Cotoletta di Splatoon 3 e due piloti italiani di Mario Kart 8 Deluxe pronti a dare il meglio di sé. Il 7 ottobre si sfideranno i team europei di Splatoon 3 in una fase a gironi, a partire dalle 11:00. L’8 ottobre, invece, si proseguirà su eliminazione diretta dalle 11 alle 13:15.

Nello stesso giorno dell'8 ottobre, subito dopo le battaglie a inchiostro di Splatoon 3, dalle 15 alle 16:30 sarà la volta dei piloti di Mario Kart 8 Deluxe, che si contenderanno il podio nelle semifinali e nella finalissima. Per chi sarà presente all'evento, ci saranno anche tante altre attrazioni, come foto ricordo e prove a tempo.

A chi non potrà essere presente fisicamente, invece, basterà sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia per seguire la diretta, con il commento del nostro Alessandro Bruni e di Joepad17, creator famoso per i suoi video a tema Nintendo. Chi la spunterà?