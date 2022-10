Nintendo contro i fan maleducati: nuove iniziative a tutela dei dipendenti

Interessante aggiornamento segnalato dall'accounti Twitter giapponese ufficiale di Nintendo: la casa di Kyoto si prepara a rivedere i suoi termini di servizio con nuove iniziative contro i clienti che maltrattano i propri dipendenti nel tentativo così di tutelarli.

A partire dal 19 ottobre 2022, fa sapere la Grande N, "aggiorneremo il nostro regolamento per assistenza tecnica e garanzia. Per favore leggete qui per maggiori dettagli", riferendosi al link pubblicato su Twitter con le nuove indicazioni. La novità più rilevante riguarda per l'appunto le decisioni prese per arginare il problema dei maltrattamenti da parte dei consumatori, a quanto pare molto diffusi ai danni dei lavoratori Nintendo. L'azienda chiede di "non tenere comportamenti che superino le norme socialmente accettate. Qualora riscontrassimo simili comportamenti, potremmo rifiutare di riparare o sostituire i vostri prodotti".

Ma Nintendo è pronta ad andare ancora più a fondo in caso di atteggiamenti davvero gravi: "In caso riscontrassimo comportamenti davvero scorretti, contatteremo la polizia ed i nostri avvocati per prendere tutte le misure necessarie per rispondere". Tra gli atteggiamenti assolutamente da evitare d'ora in poi si citano minacce, intimidazioni, insulti, violazioni della privacy, richieste di riparazioni gratis anche oltre la scadenza delle garanzie, lamentele continue e prolungate nel tempo e calunnie sui social network. Insomma, anche qualora la vostra pazienza fosse al limite, d'ora in avanti trattate sempre con rispetto il vostro interlocutore alle dipendenze di Nintendo, così da evitare spiacevoli conseguenze per eventuali comportamenti scorretti.

