Nintendo festeggia il Mar10 Day: tanti auguri a Super Mario!

Anche quest'anno, Nintendo celebra la sua icona più celebre con la giornata a lei dedicata: oggi è il 10 marzo e si festeggia dunque in tutto il mondo il Mar10 Day!

La ricorrenza vuole celebrare la figura dell'idraulico baffuto, eclettico abitante del Regno dei Funghi da decenni dedito al multi-tasking. Da pilota di Kart a eroe valoroso, passando per campione di tennis a combattente strategico in Mario+Rabbids: Kingdom Battle o esperto di golf nel prossimo Mario Golf: Super Rush il buon Super Mario si gode 24 ore di riposo nella giornata a lui dedicata. La scelta della data - lo ricordiamo - è piuttosto arbitraria: il 10 marzo non celebra infatti una ricorrenza specifica, ma trova la sua origine in un semplice gioco di parole con il nome "Mario".

Per rievocare il Mar10 Day, Nintendo ha attivato un evento speciale in-game in Mario Kart: Tour, titolo mobile della Grande N che propone sfrenate corse sui kart. A differenza di quanto annunciato da Nintendo per altri Paesi, al momento in Italia - e in Europa tutta - non sembrano essere stati attivati degli sconti speciali dedicata alla giornata. Alcune promozioni su giochi Nintendo Switch per il Mar10 Day sono invece state attivate per il mercato USA.