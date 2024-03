Nintendo festeggia il MAR10Day: tanti premi, sconti e bonus su eShop e My Nintendo Store

Nella giornata di domenica 10 marzo si terrà l'edizione 2024 del MAR10Day. In vista di questo importante appuntamento, Nintendo preannuncia l'arrivo di tantissime iniziative promozionali con sconti, offerte e premi su eShop e My Nintendo Store.

Per quest'anno, infatti, il colosso videoludico di Kyoto ha ben pensato di coinvolgere tutti gli appassionati dell'idraulico baffuto con tante promozioni a tema Super Mario. Dal 7 al 24 marzo, ad esempio, tutti gli acquisti effettuati in videogiochi Switch della serie di Super Mario su Nintendo eShop consentiranno agli utenti di recuperare il 10% in Punti d'Oro, da utilizzare successivamente per risparmiare sul prezzo d'acquisto di qualsiasi titolo o pacchetto aggiuntivo presente su eShop.

Sempre nel corso dell'edizione 2024 del MAR10Day sarà possibile risparmiare sui giochi e sul merchandise del My Nintendo Store: dal 7 marzo al 7 aprile, una gamma di titoli e merchandise di Mario sarà proposta a prezzo ridotto, con tanto di taccuino da ricevere come bonus con l'acquisto di giochi di Mario selezionati.

Diversi elementi per le icone ispirati a una selezione di giochi di Super Mario saranno inoltre disponibili per tutto il mese di marzo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, con l'ulteriore bonus rappresentato dallo sblocco di diversi Punti di Platino partecipando a una missione speciale completabile giocando a Super Mario World.

In calce alla notizia trovate la pagina speciale per il MAR10Day 2024 aperta per l'occasione da Nintendo sul proprio sito ufficiale.