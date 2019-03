Nintendo festeggia il Mario Day raddoppiando i Punti Oro all'acquisto dei suoi giochi

È finalmente arrivato il MAR10 Day! Oggi 10 marzo è una giornata speciale per tutti i fan di Nintendo, interamente dedicata alla celebrazione della baffuta mascotte italiana.

Nell'ultimo anno l'idraulico è stato davvero molto impegnato, dal momento che è apparso in una moltitudine di giochi differenti. Da Mario Tennis Aces a Mario + Rabbids Kingdom Battle: Donkey Kong Adventure, passando per Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe e Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey.

Per celebrare la meglio questa speciale ricorrenza, Nintendo ha deciso di riservare ai suoi giocatori un interessante bonus: fino alle ore 23:59 di oggi 10 marzo i giocatori riceveranno il doppio dei Punti d'Oro ogni volta che acquisteranno uno dei giochi selezionati all'interno del Nintendo eShop. La lista dei titoli inclusi nell'iniziativa è reperibile a questo indirizzo: quelli idonei hanno il banner Punti d'oro x2 in bella vista nell'immagine d'anteprima. Stiamo parlando, nello specifico, di Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party e Mario Tennis Aces.

Cosa ve ne pare di questa promozione? Ne approfitterete per completare la vostra collezione dei giochi con protagonista l'idraulico italiano? I Punti d'oro, ricordiamo, possono essere utilizzati per risparmiare sull'acquisto di nuovi giochi sull'eShop. Un Punto d'Oro equivale ad uno sconto di un centesimo.