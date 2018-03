Nintendo festeggia il primo anniversario di Zelda Breath of the Wild con un nuovo artwork

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uscito su Nintendo Switch e Wii U il 3 marzo 2017, esattamente un anno fa: per celebrare il primo anniversario del gioco, la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo, bellissimo artwork a tema.

Potete guardare l'artwork in questione a fondo pagina: Link e Zelda sembrano ammirare con trasporto il paesaggio, avvolti dall'atmosfera ariosa e carica di avventura che ha contraddistinto Breath of the Wild, l'ultimo capitolo della serie pubblicato su Switch e Wii U. Al centro dell'immagine, naturalmente, è riportata la data di debutto del gioco, risalente per l'appunto a dodici mesi fa.

Oltre ad essere apprezzato dai fan della saga, Zelda Breath of the Wild ha saputo raccogliere numerosi riconoscimenti dalla stampa e dagli addetti ai lavori, al punto da essere stato eletto gioco dell'anno sia ai Game Awards che in occasione dei recenti D.I.C.E. Vi piace il nuovo artwork pubblicato da Nintendo?