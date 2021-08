Nintendo, finisce un'era: il papà del design di NES e SNES si ritira

Mentre Nintendo guarda con entusiasmo alle eccezionali vendite di Switch e pianifica il lancio a fine anno di Switch OLED, una delle più importanti personalità che hanno contribuito al successo della compagnia, Lance Barr, annuncia il suo ritiro dalla casa di Kyoto dopo 39 anni di onorata carriera.

A darne notizia è lo stesso Barr con un aggiornamento pubblicato sulle pagine del suo profilo LinkedIn in cui conferma di non ricoprire più il ruolo di Design and Brand Director presso Nintendo of America.

Il ritiro dall'industria videoludica di Barr segna la fine di un'era per NoA e, conseguentemente, per Nintendo: nei quasi quarant'anni trascorsi nella divisione nordamericana dell'azienda di Super Mario, Barr ha infatti contribuito in maniera determinante alla definizione del design della versione occidentale di Nintendo Entertainment System, il leggendario NES.

L'enorme popolarità raggiunta negli anni '80 dalla console lanciata in madrepatria come Famicom spinse Nintendo ad affidare allo stesso Barr l'incarico, di certo non meno gravoso, di progettare il design di SNES o Super Nintendo. In un'intervista concessa nel 2005 a Nintendojo, Barr ricordò di essersi ispirato al design industriale delle apparecchiature hi-tech del tempo per evitare che il NES e il Super Nintendo, agli occhi di un pubblico occidentale, potessero "somigliare più a un giocattolo per bambini" che a dei dispositivi tecnologici ad alte prestazioni.

Il lavoro svolto da Barr, di conseguenza, ha contribuito non poco all'affermazione commerciale di Nintendo e delle sue piattaforme casalinghe nei mercati occidentali a cavallo tra gli anni '80 e la prima metà degli anni '90, ispirando così il design delle successive piattaforme (e il form factor dei rispettivi controller e accessori) come Nintendo64, GameCube, Wii, Wii U e, per ultima, Nintendo Switch.